Kırklareli'nde huzurevi sakinlerine "hatırlatma dozu" uygulandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde huzurevi sakinlerine "hatırlatma dozu" uygulandı

AA - Ufuk Ertop - Güncel
 - Güncelleme:
Kırklareli'nde huzurevi sakinlerine 'hatırlatma dozu' uygulandı

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 salgınına karşı yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasıyla Kırklareli'ndeki huzurevi sakinlerine aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 salgınına karşı yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasıyla Kırklareli'ndeki huzurevi sakinlerine aşı uygulandı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında salgınını önlemek ve toplumsal bağışıklığı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla aşılama çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aşı alanı oluşturdu.

Ekip, huzurevi sakinlerinin hatırlatma doz aşılarını uyguladı.

Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, hatırlatma dozlarının devam ettiğini söyledi.

Kovid-19'a karşı aşının büyük önem taşıdığını hatırlatan Cerit, vatandaşları sağlık kuruluşları ve aşı merkezlerine başvurarak hatırlatma dozlarını yaptırmaya davet etti.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

İl Sağlık Müdürlüğü Kırklareli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title