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Kırklareli'nde Hint keneviri ele geçirildi

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 1051 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 1051 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kaynarca beldesinin Manastır Deresi mevkiinde bir tarlada Hint keneviri olduğunu bilgisini aldı.

Bölgede yapılan incelemede 30-120 santimetre boylarında 1051 kök Hint keneviri tespit edildi.

Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde yakarak imha etti.

Tarla sahibi, ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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