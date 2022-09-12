Kırklareli haber | Kırklareli'nde Ahilik Haftası kutlandı

Kırklareli'nde Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Belediye Başkan Vekili Yüksel Taşkın, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman ile oda başkanları ve meslek lisesi öğrencileri katıldı.

Törende, Yılın Ahisi seçilen Ali Kurtul ile kalfa Elif Arslan, çırak Nazmi Sevimser, usta Ceren Yıldız, Nuray Tosun, Barız Kaz, Burak Kırık, Mert Olur, Emre Çelik ve Berkay Akuç'a belge ve plaketleri verildi.

Şeker, konuşmasında, Ahilik kültürünün 650 yıldır süre gelen bir gelenek olduğunu belirtti.

Ahilik kültürünün Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin gelişiminde çok büyük rol oynadığını ifade eden Şeker, milli kültürün çok önemli bir temel taşı olduğunu kaydetti.

Ahilik felsefesinin temellerinin 18. yüzyılda atıldığını dile getiren Şeker, "Sosyal hayatın düzenlenmesinden, iktisadi hayata, vatan savunmasına kadar millet olmanın tüm özellikleri içinde bulunduran, Türk milletine has, sosyoekonomik bir düzendir. Düşünce merkezine insanı alan ahilik, yüzyıllar boyunca toplumda yaşayan tüm fertleri birbirine yaklaştırmayı ve aralarında birlik ve dayanışma kurulmasını amaçlamıştır. Bunun sonucu olarak dil, din, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin herkese eşit muamele yapılan bir anlayışın simgesi olmayı başardık." diye konuştu.

Konuşmanın ardından açılışı yapılan yöresel el sanatları sergisi gezildi.