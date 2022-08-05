Kırklareli gündem haberleri | Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,28 arttı - Haberler

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Kırklareli gündem haberleri | Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,28 arttı

Kırklareli gündem haberleri | Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,28 arttı

Kırklareli gündem haberi... Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ihracatın geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 9,28 arttığını bildirdi.

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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ihracatın geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 9,28 arttığını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli merkezli firmaların 2022 temmuz ayında 9 milyon 560 bin dolar ihracat rakamına ulaştığını belirtti.

İhracat rakamlarının geçen yıla göre artmasının önemli olduğunu ifade eden Ilık, şunları kaydetti:

"2022 yılı temmuz ayında ilimizden yapılan ihracat 2022 yılının haziran ayına göre yüzde 40,77 azalış, 2021 yılının temmuz ayına göre ise yüzde 9,28 artış gösterdi. 2022 yılının ilk 7 ayında Kırklareli'nden yapılan ihracat rakamı toplamı 100 milyon 694 bin dolara yükselerek, 2021 yılının ilk 7 ayına kıyasla yüzde 42,90'lık bir artış gösterdi.

İhraç edilen ürünler olarak, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, tekstil hammaddeleri, hazır giyim, konfeksiyon, demir, mobilya, kağıt, orman ürünleri, makine aksamları ve kimyevi maddeler yer aldı. İhracat yapılan ülkeler arasında, Almanya, İtalya, ABD, Estonya, Kenya, Bulgaristan ve Avustralya gibi ülkeler ilk sıralarda yer aldı."

AA / Özgün Tiran - Güncel

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