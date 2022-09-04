Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nden kısa kısa

Vize'de 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı.

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, okul müdürleri ile müdür yardımcıları katıldı.

Akdemir, toplantıda, yeni eğitim öğretim dönemine en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Başarılı bir eğitim süreci yaşamayı hedeflediklerini ifade eden Akdemir, öğrencilerin de sorun yaşamaması için okullardaki tüm hazırlandıkların tamamlandığını kaydetti.

Kovid-19 salgını dolayısıyla okullara temizlik ve dezenfekte malzemelerinin de dağıtıldığını dile getiren Akdemir, sağlık alanındaki tüm tedbirlerin de alındığını belirtti.

Akdemir, yeni eğitim öğretim döneminin herkese hayırlı olmasını diledi.

4-6 yaş değerler eğitimi kurs başvuruları başladı

Kırklareli Müftülüğünce okullarda açılan 4-6 yaş değerler eğitimi kurs başvuruları başladı.

Müftülükten yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi 4-6 yaş değerler eğitimi kursları için hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi.

Kurs başvurularının 12 Eylül'de başlayacağı aktarılan açıklamada, çocuklarını kurslara göndermek isteyen velilerin Kırklareli Müftülüğü'ne müracaat etmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, kursların 19 Eylül tarihinde başlayacağı kaydedildi.