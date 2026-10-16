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??????? Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 806 bin 144'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül 2026 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarına ilişkin istatistikleri ??????açıkladı.

Buna göre Türkiye'de eylül ayında 161 bin 27 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 186 bin 39, Edirne'de 217 bin 307, Tekirdağ'da ise 402 bin 798 oldu.

Bölgede geçen ay ise araç sayısı 802 bin 497 olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA