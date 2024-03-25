Kırklareli'de cinayet davası devam ediyor

Kırklareli'nde cinayet zanlısı baba ve oğlunun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.E, babası B.E, maktul Hakan Çapan'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanıklar M.E. ve B.E'nin maktul Çapan'ı öldürüp cesedi parçalara ayırdığı gerekçesi ile "tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

M.E, savunmasında, mütalaaya karşı bir diyeceğinin olmadığını belirterek, Hakan Çapan'ı kendisinin öldürüp parçaladığını, ceset parçalarını koyduğu çuvalları da babası B.E. ile yok etmeye çalıştıkları itirafında bulundu.

Sanık B.E. de savcılık mütalaasını kabul etmeyerek beraatini istedi.

Duruşmada, sanık avukatı savunma için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti baba ve oğlunun tutuklu halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kırklareli'nin Karahıdır Mahallesi'nde geçen yıl haziran ayında çalılık alanda çuval içinde Hakan Çapan'a (23) ait olduğu belirlenen parçalanmış ceset bulunmuştu.

Olayla ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi M.E. ile babası B.E. savcılık sorgulamasının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.