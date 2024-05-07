Kırklareli'de 17 Kilo Altın Kaçakçılığından 2 Sanık Hakkında Hapis İsteniyor

Kırklareli'nde, Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dışı yollarla 17 kilo 25 gram altın ziynet eşyasını götürmeye çalıştığı iddia edilen 2 sanık hakkında 5 yıla kadar hapis isteniyor.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık Y.Ö. ile O.Ö. hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası istemiyle hazırlanan iddianame 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların Türkiye'den Bulgaristan'a gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın kaçak yollarla suç tarihindeki piyasa değeri 10 milyon 200 bin 602 lira olduğu belirlenen 17 kilo 25 gram altın ziynet eşyası götürmeye çalıştığı bilgisi yer aldı.

Dereköy Sınır Kapısında gümrük muhafaza ekiplerince Bulgaristan'a çıkış işlemlerini gerçekleştiren sanık Y.Ö. yönetimindeki otomobili kontrol edildiği belirtilen iddianamede, otomobilin bagaj ve tampon bölgesinde özel düzenek olduğunun tespit edildiği, otomobilde yapılan aramada 17 kilo 25 gram altının ele geçirildiği belirtiliyor.

İddianamede, sanık Y.Ö'nün ifadesinde, altınların çalıştığı firmaya ait olduğu, "can güvenliği" gerekçesiyle araç içerisinde gizlediğini kabul ettiği bilgisi bulunuyor.

Söz konusu iddianamede, sanıklar hakkında "Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile 5 bin güne kadar adli para cezası isteniyor.

Olay

Türkiye'den Bulgaristan'a 27 Ağustos 2023'te çıkış yapmaya çalışan Y.Ö. yönetimindeki araçta şüphe üzerine gümrük muhafaza ekiplerince arama yapılmış, otomobilin bagaj kısmı ile tamponunda zula olarak tabir edilen özel bölge tespit edilmiş, aramada 25 poşet halinde piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 200 bin lira olan 17 kilo 25 gram altın ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan şüpheli Y.Ö. ile O.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Ele geçirilen altınlar ile otomobil adli emanete alınmıştı.