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Kırklareli Belediyesi'nde Şirket Binasında Yangın Çıktı, Zanlı Gözaltına Alındı

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Kırklareli'nde belediyeye ait şirket binasında çıkan yangın sonucunda zanlı gözaltına alındı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırklareli'nde belediyeye ait şirket binasında yangın çıkardığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Karakaş Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde Kırklareli Belediyesi'nin BEYA Personel Organizasyon ve Tanıtım Anonim Şirketine ait binadan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken polis, güvenlik kameralarından failin Ü.T. olduğunu tespit etti.

Camını kırdığı binayı yanıcı maddeyle ateşe verdiği belirlenen Ü.T gözaltına alındı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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