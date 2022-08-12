Haber : Kirişci: "(Tarımsal desteklemeler) Hububat grubu başta olmak üzere stratejik ürünlerde 2 girdiyi biz karşılayacağız" - Haberler

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Kirişci: "(Tarımsal desteklemeler) Hububat grubu başta olmak üzere stratejik ürünlerde 2 girdiyi biz karşılayacağız"

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'na katıldı. (3)

"Mülkiyet hakkıyla kullanım hakkını ayıracağız"

"Desteklemeyi sadeleştirmemiz gerekiyor. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat grubu başta olmak üzere stratejik ürünlerde 2 girdiyi biz karşılayacağız. Yağlı tohumlara da aynı şekilde, mazot ve gübre"

AA / Serkan Avci - Güncel

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Güncel Haberler

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