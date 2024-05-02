Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı
Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 7 şüpheli yakalandı, 12 işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen 105 kullanıcıyı belirledi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale'de siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında 7 şüpheli yakalandı, 12 işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25 Nisan-1 Mayıs'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 105 kullanıcıyı tespit etti.
Çalışmalarda 20 dijital materyali inceleyen ekipler, 7 nitelikli dolandırıcılık, 3 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, nitelikli hırsızlık ve müstehcenlik olayıyla ilgili işlem başlattı.
Gözaltına alınan 7 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte, 180 vatandaş bilgilendirildi.