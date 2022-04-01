Kırıkkale'de şarampole devrilen cipteki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Kırıkkale'de şarampole devrilen cipteki 2 kişi yaralandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de şarampole devrilen cipteki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'den cipin şarampole devrildiği kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'den cipin şarampole devrildiği kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

G.Ü. idaresindeki 20 DS 001 plakalı cip, Bağlarbaşı Mahallesi Çevre Altı Caddesi'nde kontrolden çıkarak şarampolde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan C.C, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Güncel, Haberler

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