Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Cumhuriyet Caddesi'nde bir otomobilin anne ve çocuğuna çarpması, Vatan Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması, Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda ise minibüsün otomobile çarptığı anlara ilişkin kayıtlar yer aldı.

Fabrikalar Mahallesi Valilik Üst Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması, İstasyon Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması, Alparslan Türkeş Bulvarı İtfaiye Kavşağı'nda tırın otomobile çarpması ve Sanayi Kavşağı'nda otomobilin refüje çıkması KGYS kameralarınca kayda alındı.