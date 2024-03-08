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Kırıkkale'de Kadın Polislerden 8 Mart Sürprizi

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Kırıkkale'de kadın polisler, ulaşımda 43 ilin bağlantı noktası 'kilit kavşak'ta durdurdukları araçlardaki hemcinslerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil verdi.

Kırıkkale'de kadın polisler, ulaşımda 43 ilin bağlantı noktası "kilit kavşak"ta durdurdukları araçlardaki hemcinslerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil verdi.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında durdurdukları kadın sürücüler ile araçlarda bulunan kadınların gününü kutladı, onlara karanfil hediye etti.

Sürücülerden Gülsüm Yağcı, gazetecilere, hiçbir kadının üzülmediği bir dünya istediğini dile getirerek, "Umarım herkes mutlu ve huzurlu olur, her zaman iyi bir anne olsunlar. İki kızım var, onlar da iyi bir anne olsun, kadına yakışır şekilde yaşasınlar ve öyle değer görsünler." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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