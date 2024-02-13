Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

E.E. ve G.M.Y. (25) arasında Tepebaşı Mahallesi 634. Sokak'ta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sokaktaki bir apartmanın içinde devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.E, G.M.Y'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlenen G.M.Y'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan E.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.