Kırgızistan: Çin en önemli stratejik ortaklarımızdan biri

BİŞKEK, 31 Ağustos (Xinhua) -- Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Çin'in Kırgızistan'ın en önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu söyledi.

Kulubayev, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Kırgızistan'a düzenlediği devlet ziyaretinden kısa bir süre önce Xinhua ile söyleşi gerçekleştirdi. Kulubayev, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde ve iki hükümetin ortak çabaları yoluyla yeni dönemde Çin-Kırgızistan kapsamlı stratejik ortaklığının güçlenmeye devam edeceğine, iki halka somut faydalar sağlayacağına ve bölgede barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkılarda bulunacağına inanıldığını belirtti.

Çin'in Kırgızistan ile yakın üst düzey siyasi diyaloğu sürdürdüğünü kaydeden Kulubayev, iki ülkenin hükümetleri ve yasama organları arasındaki etkileşimlerin derinleşmeye devam ettiğini, yerel yönetimler ve iş çevreleri arasındaki temasların ise genişlediğini ifade etti.

Ticaret, ekonomi, yatırım, ulaştırma, lojistik, enerji ve tarım gibi alanlardaki işbirliğinin istikrarlı şekilde ilerlediğine de dikkat çeken Kulubayev, an itibarıyla devam eden bir dizi ortak projenin sadece iki ülke için değil, bölgenin tamamı için uzun vadede öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Kulubayev, "Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunun inşası, stratejik öneme sahip önemli bir projedir. Bölgesel bağlantı imkanlarını önemli ölçüde iyileştirecek olan proje, ayrıca Kırgızistan'ın transit ulaşım potansiyelini artıracak ve ticaret ile yatırımın gelişmesi için yeni fırsatlar yaratacaktır" dedi.

Kulubayev, geleceğe yönelik olarak da iki ülke arasında dijital ekonomi, yüksek teknoloji, yeşil kalkınma, yapay zeka, e-ticaret ve inovasyon gibi alanlarda işbirliğinin genişletilmesine yönelik önemli bir potansiyel bulunduğunu ifade etti.

Çin'in son dönemde kalkınma alanında sergilediği başarılardan övgüyle söz eden Kulubayev, bu çerçevede ekonomik ve sosyal kalkınmada ve bilim ve teknoloji alanlarında, inovasyonda ve endüstriyel modernizasyonda kaydedilen ilerlemelere ve halkın yaşam standartlarındaki iyileşmeye dikkat çekti.

Kulubayev, "Çin'in kalkınması, küresel ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine, uluslararası altyapı inşaatının teşvik edilmesine, yatırım işbirliğinin genişletilmesine ve gelişmekte olan ülkeler için yeni fırsatlar yaratılmasına katkıda bulunuyor" dedi.

Uzun vadeli stratejik planlar hazırlama, bilim ve inovasyonu destekleme, altyapı inşaatını güçlendirme ve yönetişimi iyileştirme konusunda Çin'in sahip olduğu deneyime dikkat çeken Kulubayev, bunun Küresel Güney ülkeleri için önemli bir referans değeri taşıdığını belirtti.

İçinde bulunduğumuz yılın, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kuruluşunun 25. yıldönümü olduğunu hatırlatan Kulubayev, bu sürede dünyanın en büyük uluslararası örgütlerinden biri haline gelen ve çok kutuplu dünya düzeninin inşasında kilit önemde bir güç olarak öne çıkan örgütün, eşit diyalog, birbirlerinin çıkarlarına saygı gösterme ve çözüm arayışlarına yönelik ortak çabalar için bir platform işlevi gördüğünü vurguladı.

Kurucu üyeler olan Çin ve Kırgızistan'ın, diğer üye ülkelerle birlikte örgütün otoritesini ve uygulamadaki etkinliğini artırmaya yönelik çabaları tutarlı şekilde desteklediklerini kaydeden Kulubayev, iki ülkenin, örgütün kalkınması ve büyümesine de önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Bu yılki zirvenin Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenleneceğini hatırlatan Kulubayev, zirvenin, örgütün gelişimine yeni bir ivme kazandıracağına, aynı zamanda da üye ülkelere karşılıklı güveni artırma, tatbiki işbirliğini derinleştirme ve "Shanghai Ruhu"na olan bağlılıklarını teyit etme fırsatı sunacağına inandıklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua