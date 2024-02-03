Kırgızistan'da yangın sonrası enerji santrali onarım çalışmaları başladı

Kırgızistan'da ekipler, Bişkek Merkezi Isı ve Enerji Santrali'nde çıkan yangında devre dışı kalan üniteleri ve santralde oluşan hasarları gidermeye çalışıyor.

Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Enerji Bakanlığı ile Acil Durumlar Bakanlığından 200 kişilik ekibin, santralde 2 Şubat'ta meydana gelen kaza sonucu devre dışı kalan üniteleri ve santraldeki hasarları gidermeye çalıştığı belirtildi.

Bişkek Merkezi Isı ve Enerji Santrali'nde enkaz kaldırma ve binanın çatısını onarma çalışmaların da başladığı aktarılan açıklamada, santralde yaşanan kazadan 17 saat sonra toplam 3 turbo ve 6 kazan ünitesinin devreye alındığı, üretilen elektrik gücünün 150 megavattan 230 megavata çıkarıldığı, tüm pompaların çalıştırıldığı ve şebekeyi besleyen suyun akış hızının yükseltildiği ifade edildi.

Açıklamada, santralin şehirdeki abonelerine ısı hizmeti verdiği ve şebekedeki su sıcaklığının 34 ila 67 derece olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatıyla Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tarım Bakanı Bakıt Torobayev'in başkanlığında santral kazası araştırma komisyonu kurulduğu duyuruldu.

Santralin aldığı hasar nedeniyle sıcak su hizmeti ise henüz verilemiyor.

Ne olmuştu?

Başkent Bişkek'te Merkezi Isı ve Enerji Santrali'nde (Merkezi Isıtma Kurumu), 2 Şubat'ta yerel saatle 03.06'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

Olay yerine gelen Acil Durumlar Bakanlığına bağlı itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek saat 05.30'da söndürmüş, yangında yaralanan 2'si ağır 5 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Abonelerine sıcak su ve kışın ısıtma hizmeti sağlayan santraldeki kazada, sıcak su sağlayan üniteler devre dışı kalmış, tedbir amaçlı bir dizi önlem alınmıştı.

Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlatmış, Eğitim ve Bilim Bakanlığı ise tedbir amaçlı okulları ve kreşleri tatil etmişti.

Günün ağarmasıyla hasarın daha net görüldüğü santralin ortasındaki dev binanın çatısının çöktüğü görülmüştü.

Santralda 5 yıl önce yine kaza olmuştu

Bişkek Merkezi Isı ve Enerji Santrali'nde, Ocak 2018'de bir arıza meydana gelmiş, başkentteki apartmanlar, hastaneler, okullar ile kreşlere 5 gün sıcak su ve ısıtma hizmeti verilememişti.

Açılan soruşturmada, dönemin başbakanı, cumhurbaşkanı ve diğer birçok devlet yetkilisine yolsuzluk suçu yöneltilmişti.

Merkezi Isı ve Enerji Santrali, Sovyetler Birliği döneminde 14 Eylül 1961'de büyüyen şehrin abonelerine elektrik, ısı ve sıcak su hizmeti vermek amacıyla kurulmuştu.??????