Kırgızistan'da Dijital Çağda Dezenformasyon Konulu Sempozyum Düzenlendi

Kırgızistan'da "Dijital Çağda Dezenformasyon" konulu 4. Uluslararası İletişim Sempozyumu düzenlendi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin (KTMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda dezenformasyon ile mücadele yöntemi ele alındı.

İki gün sürecek sempozyumun açılışı öncesinde, Kara-Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde Kasım Tınıstanov Konferans Salonu'nda düzenlenen "Dijital Çağda Dezenformasyon" konulu 4. Uluslararası İletişim Sempozyumu Türk dünyasının önde gelen medya kuruluşlarının temsilcilerini, iletişim uzmanlarını, bürokratları ve bilim insanlarını bir araya getirdi.

Dijital iletişim mecralarındaki dezenformasyonun enformasyona göre daha hızlı yayıldığına dikkati çekilen sempozyumda, ulusal ve küresel düzeyde önemli bir sorun haline gelen dezenformasyonla mücadele konusu ele alındı.

"Dezenformasyonla mücadele konusunda Türk kardeşlerimizin tecrübesi bol"

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Bilgi Politikası Servisi Başkanı Dayırbek Orunbekov, sempozyumun açılış konuşmasında, "Dezenformasyonla mücadele konusunda Türk dünyası ülkeleri arasında Türk kardeşlerimizin tecrübesi bol." dedi.

Dezenformasyonla mücadele yöntemlerinin araştırıldığını ve bu konunun güncel bir konu olduğunu anımsatan Orunbekov, "Dezenformasyonla Türk dünyası birlik içinde başa çıkabilir ve bunun için birlikte aktif bir şekilde iş birliği içinde olmalıyız." diye konuştu.

Orunbekov, yalan haber sayısının özellikle internette kendini gösterdiğini belirtirken, "İnternette doğru ayağa kalkana kadar yalan dünyayı 5 defa dolaşıyor." ifadesini kullandı.

Dezenformasyonun ulusal ve küresel sorun haline dönüşebileceğine işaret eden Orunbekov, sempozyumundaki panellerde ele alınacak konuların hepsinin önemli olduğunu ve tecrübeleri için buradaki bilgilerden yararlanacaklarını söyledi.

Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Rasul Abazbek Uulu da günümüzde dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkati çekti.

Uulu sempozyuma, Kırgızistan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti), Rusya Federasyonu ve Almanya'dan uzmanların katılmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı da dezenformasyonla mücadelenin önemine ilişkin konuşma yaptı.

KKTC, Kırgızistan ile iletişim kurmak istiyor

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, iletişimsizliğin en büyük dezenformasyon olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, "Biz buraya iletişim kurmaya geldik. Gönüllerimizi birleştirmeye geldik. Bir olmaya, diri olmaya ve iri olmaya geldik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genç ve Türk soylu bir devlettir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Türk devletleri ile iş yapmak için kendi coğrafyamızın farklılıklarımızı sizlerle paylaşmaya geldik." dedi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC'nin Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki, uç beyliği olduğunu ve Doğu Akdeniz'deki haklarını savunan önemli karakol vazifesi üstlendiğini söyledi.

Arıklı "Doğu Akdeniz'deki büyük enerji ve petrol yatakları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok etmeden hiçbir devletin tek başına kontrolü mümkün değildir. Bu sebepten dolayı özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmaması için ciddi gayretler gösteriyorlar. İletişim kurmalarına izin vermiyorlar. Türk Cumhuriyetlerine ciddi baskı uyguluyorlar. Umuyorum ki Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un döneminde Kırgızistan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine açılım yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, dezenformasyonun gerçek dışı bilgilerin yayılması olarak tanımladı.

Kılıç, sempozyumun, bilgi ve deneyim açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, "Dileriz ki benzer toplantılar bizde de olur. Sizleri de kendi ülkemizde görürüz ve iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileri seviyeye götürebiliriz." dedi.

Panelistlerden dezenformasyona karşı tavsiyeler

Sempozyumun ilk günkü panelini, KTMÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sezai yönetti.

Anadolu Ajansı (AA) Asya Kafkasya Haberleri Müdürü Tolga Özgenç, sempozyumda "Dezenformasyonla Mücadele ve Geleneksel Medyanın Önemi" başlıklı bir sunum yaptı.

Özgenç sunumunda, insanoğlunun yaşamında medyadan aldığı bilginin önemini vurguladı.

Dijital mecralarda güç odaklarının dezenformasyon içerikli haber örneklerini paylaşan Özgenç, haber okuyucularına, kendilerini dezenformasyona karşı korumaları için enformasyona şüphe ile yaklaşması, sorgulayıcı olması ve başka kaynaktan teyit etmesi gerektiğini tavsiye etti.

Kırgızistan Radyo ve Televizyon Kurumu Temsilcisi Çınara Kaparova, "Dijital Televizyon: Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" başlıklı sunumunda, devlet ve kamu sermayeli medya organlarının yanı sıra analiz yazan gazetecilerin de dezenformasyonla mücadele edebileceğine dikkati çekti.

Türkiye Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen, "Siyasette Dezenformasyon" başlıklı sunumunda, çağın aşırılık tarafını tasvir eden dezenformasyonla mücadelenin en önemli yönteminin iletişim kurmak olduğunu belirtti.

Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan, "Sağlıkta Dezenformasyon : İnfodemi" başlıklı sunumunda, pandemi döneminde, ilk yardım faaliyetlerinde ve afetlerde toplumun karşılaştığı yanıltıcı bilgilerden etkilendiğini örnekleri ile anlattı.

Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kaya, "Televizyon Haberciliğinde Dezenformasyon ile Mücadele" başlıklı sunumunda, halkın bilinçlendirilmesiyle dezenformasyonun önüne geçilebileceğini kaydetti.

Yarın kapanış programıyla sona erecek sempozyuma, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Basın İlan Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Anadolu Ajansı, TRT, Kırgızistan Radyo ve Televizyon Kurumu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, ULAK Haberleşme katkı sağlıyor.