Kilis'teki İHH lojistik merkezinden ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri gönderildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, "Ramazan Kardeşliğe Çağrı" programı kapsamında hazırlanan yardım kolileri, 81 ildeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Vakfın basın sorumlusu Yakup Alaca, AA muhabirine, 31 yıldır ramazan çalışmaları kapsamında hayırseverlerin desteğiyle organizasyon yürüttüklerini söyledi.

Alaca, toplam 65 bin koliden oluşan ilk parti yardımın Kilis ve İstanbul'daki lojistik merkezlerinde hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine gönderildiğini belirterek, Suriye'deki yardım çalışmalarına bu sene de devam edeceklerini, hedeflerinin 100 bin aileye ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Gazze'ye de yardımda bulunacaklarını aktaran Alaca, şunları kaydetti:

"Yardım kolilerinin yanında ramazanda deprem bölgesinde, Suriye'de ve Gazze'de kardeşlik iftarlarımız devam edecek. İftar sofralarımız kurulacak. Ramazan boyunca iftarlarımızda kardeşlerimizle bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Bunların yanında ihtiyaç sahibi yetim çocuklara da bayram hediyelerini ulaştıracağız."