Kilis'te "Topraktan Sofraya Kilis Gastronomi Turizmi" paneli düzenlendi

İPEKYOLU, VAN (AA) - Kilis Valiliği koordinesinde İpekyolu Kalkınma Ajansı desteğiyle "Topraktan Sofraya Kilis Gastronomi Turizmi" paneli yapıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Ferah Güneri Bircan yaptı.

Panelde konuşan Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis gastronomisini ön plana çıkarmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kilis zeytinyağında kalitenin arttığını aktaran Soytürk, "Yüzde 30 soğuk sıkım arttı. Kurallara uyan daha çok arttı. Burada herkesin emeği var. Yeni bir haber Dubai'de yapılan zeytinyağı yarışmasında bir firmamız yine altın ödül aldı. Bu şunu gösteriyor: Bizim müthiş bir potansiyelimiz var. Göbekli Tepe gibi bizim de bir Oylum Höyük'ümüz var. Orada 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdeği bulduk. Yaklaşık 9 bin yıllık başka materyallerimiz de var. Onunla ilgili de hep beraber çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Belediyenin 41 sokakta sağlıklaştırma projesini hazırladığını belirten Soytürk, şehir meydanı projesinin bitmesiyle çok kimlikli bir meydanın olacağını kaydetti.

Soytürk, turizm açısından eksikliklerinin olduğuna değinerek, "Doğru düzgün bir rehberimiz yok. Çok güzel restoranlarımız var ama profesyoneller burada bize 50 eksik söyleyecekler. Biz onları not edeceğiz ve çalışacağız. Heyecanlı bir grup var. Biz onu tamamlayabilecek potansiyele sahibiz. Bu irademiz de var ama zaman alacak. Merdiven basamağı çıkılmadan en üst kata çıkılamıyor. Biz merdivenin orta kısımlarındayız. Bizden sonra çok çalışılarak önemli noktalara gelineceğini düşünüyorum." dedi.

Soytürk, kente gelen alanında uzman şeflerden, gastronomi turizmi ve yazarlardan oluşan heyetin gezilerin sonunda yapılacak toplantıların kendilerine ışık olacağını sözlerine ekledi.

Panel, şef Yunus Emre Akkor, şef Eyüp Kemal Sevinç, gastronomi yazarı ve iletişim uzmanı Zeynep Kakınç ile ağırlama ve konaklama yönetim ve yatırım danışmanı Osman Rıfat Serim'in konuşmalarıyla devam etti.

Programa, Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve öğrenciler katıldı.