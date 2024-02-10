Kilis'te firari hükümlü yakalandı
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi Ekrem Çetin Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.