Kilis'te firari hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi Ekrem Çetin Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.