Kilis'te depremde hayatını kaybedenler anıldı

Kilis'te saat 04.17'de depremde hayatını kaybedenler anıldı

KİLİS - Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı çerçevesinde Kilis'te, hayatlarını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

Kilis'te İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kilis Valisi Tahir Şahin başkanlığında ve protokol üyelerinin de katılımıyla Kilis AFAD İl Müdürlüğü binasında yapıldı. Kilis Valisi Tahir toplantıda, 11 ilde etkili olan deprem felaketinde bölgedeki yaralı vatandaşların Kilis'e gelerek tedavi edilirken bölgedeki diğer illerde de önemli rol oynadığının altını çizdi.

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısında basın açıklama yapan Kilis Valisi Tahir Şahin,"6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak ifade ettiğimiz ve Kahramanmaraş Pazarcık üssü olan depremlerin bu gün yıl dönümü. İlimiz dahil 11 ili etkileyen asrın felaketinde şehrimizde ilk etapta AFAD personellerimiz bugün bulunduğumuz koordinasyon merkezinde 40 binanın yıkıldığına dair ihbar alarak, beraberinde 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 65 vatandaşımız sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı. Yaşanan deprem kış ayında olması sebebiyle hızlı bir şekilde şehrimizin barınma merkezleri oluşturmuş, kentte 2 bin 66 çadır kurularak hemşerilerimizin acil barınma ihtiyaçları karşılandı" dedi.

Kendisi depremzedeyken diğer afetzedelere el uzattığını söyleyen Vali Şahin, "Depremde günlük olarak 110 bin depremzede hemşerilerimize sıcak yemek sunumu yapıldı. İlk etapta şehrimize 406 yaşam konteynırı, kırsal alanlara ise 699 konteynır kurulumunu yaptık. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız depremin hemen arkasından kentte 94 bin 636 bağımsız yapıyı incelemiş, 457 binanın yıkılmış, 151 binanın acil yıkılacak, 1926 binada ağır hasar oluşmuş, 488 binanın da orta hasarlı olduğunu tespit etti. Günümüze kadar hızlı bir şekilde enkaz kaldırma yıkım işlemleri gerçekleştirilirken şehrimizde enkaz yüzde 98'i kaldırıldı. Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle bir yıl içerisinde hemşerilerimiz köy konutlarının ve beraberinde AFAD Başkanlığımızın koordinesinde gerçekleştirdiği konutların yapım süreci başlanmış, bu gün itibariyle ilimizde yapımı devam eden konutların ve eğitim öğretim kurumlarımızın yapımı hızlı şekilde devam etmektedir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için rabbimden rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" sözlerini kullandı.