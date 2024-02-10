Kilis'te DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a yönelik faaliyetlerde bulunan bir şüpheli yakalandı. Şüpheli, jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.
Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda, terör örgütü DEAŞ içerisinde örgütsel faaliyetlerde bulunan A.İ. yakalandı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.???????