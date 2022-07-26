Kilis'te banyoda elektrik akımına kapılan kişi öldü - Haberler

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Kilis'te banyoda elektrik akımına kapılan kişi öldü

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
Kilis'te banyoda elektrik akımına kapılan kişi öldü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde banyo yapan kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde banyo yapan kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Yuvabaşı köyünde yaşayan Mehmet Kanal (42), başını yıkamak için girdiği banyodan çıkmayınca eşi kapıyı açarak içeri girdi.

Kanal'ı banyoda hareketsiz bulan eşi, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, Kanal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kanal'ın cesedi, Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kanal'ın banyodaki şofbenden kaçak akıma kapılarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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