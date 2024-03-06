Kilis'te, Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Kilis Valisi Tahir Şahin, Valilik Toplantı Salonunda gazetecilere, kentteki asayiş suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bin 976, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ise 745 olmak üzere toplam 2 bin 721 personelle suç ve suçlularla mücadele ettiklerini anlatan Şahin, "Son 2 ayda 1. Hudut Alay Komutanlığı tarafından toplam 3 bin 752 düzensiz göçmenin ülkemize yasadışı girişi engellendi." dedi.

Şahin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 13 operasyon düzenlendiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu operasyonlar sonucunda 65 organizatör gözaltına alındı. Bunların 29'u tutuklandı. 22 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Son 2 ay içerisinde ilimizde, 979 düzensiz göçmen yakalandı. Geri gönderme merkezlerimizde bulunan 2 bin 129 düzensiz göçmen hakkında gerekli idari işlemler yapılarak geri dönüşleri sağlandı." diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadeleyi önemsediklerine dikkati çeken Şahin, "Uyuşturucuyla mücadelede son 2 ayda, 39 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 35 şahıs gözaltına alındı. Bunların 14' ü tutuklandı. 8 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.

Kilis'te 62 bin 548 tescilli araç bulunduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Tescile kayıtlı araçlar içinde 33 bin 869 motosiklet bulunmaktadır. Motosiklet cinsi aracın tescilli araçlara oranı yüzde 55,1 ile Kilis, Türkiye'de 1. sıradadır. İlimizde meydana gelen kazaların yüzde 58,6'sını motosikletlerin karışmış olduğu kazalar oluşturmaktadır. 2023-2024 yıllarında ilimizde motosikletlerin karışmış olduğu ölümlü kaza sayısı 4'tür. İlimizde motosikletlerin karışmış olduğu yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza sayısı ise bin 019'dur."

Vali Şahin, ailelere seslenerek küçük yaştaki çocuklara motosiklet kullandırtmamalarını istedi.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca ile diğer ilgililer katıldı.