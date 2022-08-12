KILIÇDAROĞLU YURT DIŞI ÖRGÜTLENME ÇALIŞTAYI'NDA KONUŞTU

CHP'nin yurt dışındaki 43 birlik başkanları ile yöneticilerinin yer aldığı CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı, Maltepe'deki Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde başladı. Çalıştaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

CHP, İKTİDARA EN YAKIN DÖNEMDEDİR

"YENİ SİYASET ANLAYIŞIMIZIN MEYVELERİNİ GÖRÜYORUZ "

"KISIR ÇEKİŞMELER YOK; İKTİDARA ODAKLANDIK "

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN ÖN GÖRDÜĞÜ DEMOKRATİK KURALLARI KENDİ ÜLKEMİZE GETİRECEĞİZ

Kemal Kılıçdaroğlu, "İlla birinin size talimat vermesi mi lazım? Demokrasi için talimat mı almanız lazım? Benim ağrıma gidiyor. AB'de hangi demokratik standartlar varsa oturalım parlamentoda hepsini yapalım. Avrupa Birliği'ne diyelim ki, 'zaten biz hepsini yaptık, bizde düşünce özgürlüğü var'. Siz de olan demokratik kurallar bizde de var. O zaman verdiğiniz sözü tutun. Avrupa'nın etik değerlerine güveniyorsanız verdiğiniz sözü tutun. Bu kurallar yerine gelirse sizi tam üye olarak alırız. Onların talimatı, emri değil. Biz birinci sınıf demokrasiyi hak eden bir ülkeyiz. İlk iktidarımızda göreceksiniz. Avrupa Birliği'nin ön gördüğü bütün demokratik kuralları kendi ülkemize getireceğiz. Geldiğimiz nokta şudur. Her sorunu biliyoruz ama her sorunun nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Bugün bizim çözümlerimizi iktidar olmadığımız halde iktidar sahipleri çözmek istiyorlar çünkü onlar çözümü bilmiyorlar. Neyi nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Bir sorunlar yumağıyla Türkiye karşı karşıya. İktidar çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya. Halkın iradesiyle iktidara geldiğimizde Türkiye kısa zamanda toparlanacak ve farklı bir ufuk çizecek" şeklinde konuştu.