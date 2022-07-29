Kılıçdaroğlu: Sayıştay Baskı Altındadır! Anayasa'ya Aykırı Milletin Bütçe Hakkını Hiçe Sayan Uygulamalara Son Vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyıl Dergisi'ne verdiği mülakatta, "Sayıştay bugün şeklen TBMM adına denetim yapıyor görünmekle birlikte fiilen iktidarın baskısı altındadır. Denetimlere müdahale edildiği gibi Ak Parti döneminde kanunla oluşturulan Rapor Değerlendirme Kurulu vasıtasıyla da Meclis'e gönderilecek raporların içi boşaltılmaktadır. Ayrıca kısa bir süre önce Erdoğan Sayıştay'a 'denetimlerde açık aramayın, ceza uygulamayın' çağrısı yapmıştır. Bu Sayıştay'ı işlevsiz kılarak denetimi yok etmektir. Bu anlayışa, Anayasa'ya aykırı, milletin bütçe hakkını hiçe sayan uygulamalara son vereceğiz" dedi.

Siyaset ve toplum konularını ele alan İkinci Yüzyıl Dergisi'nin sekizinci sayısı okuyucular ile buluştu. Derginin ana teması bu kez "İkinci Yüzyılda Ekonomi, Devlet ve Toplum / Yeni Kadrolar – Yeni Kurallar – Yeni Kurumlar" oldu. Dergi, CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'nde yer alan " Sayıştay, gerçek işlevine kavuşturulacak, Ulusal Vergi Konseyi ve TBMM'de Kesin Hesap Komisyonu kurulacaktır" taahhüdü ile başladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltilen sorular ve yanıtları da dergide yer aldı. Soruların büyük çoğunluğu bütçe hakkı ve vergi denetimleri üzerine oldu.

"1927'DEN BERİ VAR OLAN TEMEL İLKE ORTADAN KALDIRILDI"

Vergilendirme konusunda CHP'nin yaklaşımının sorulması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasilerde bütçe hakkını anlattı. Kılıçdaroğlu, "Bugün adına cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen modelde 1927 yılından bu yana var olan bu temel ilke ortadan kaldırıldı. Cumhurbaşkanına Meclis'te bütçenin kabul edilmemesi halinde bütçe yapma, yani vergi toplama ve harcama yapma yetkisi verilmek suretiyle milletin bütçe hakkı elinden alındı" yanıtı verdi. Kılıçdaroğlu, bütçe hakkını en güvenilir şekilde tesis edecekleri vaadini verdi.

2022 yılı bütçesine ekli listelere göre vergi harcamalarının toplamı 335 milyar 968 milyon TL olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda bunu basit bir liste olmaktan çıkarıp ayrıntılı bir rapora dönüştüreceğiz. Özellikle sosyal gerekçeler, toplumun dar ve orta gelirli kesimlerine destek vermeyi amaçlayan vergi harcamaları dışındaki harcamaların ekonomik gerekçeleri ve etkilerine ilişkin analizleri kapsayan vergi harcamaları raporu mutlaka bütçe kanun teklifi ekinde yer alan bir belge olarak TBMM'ye sunulacaktır" dedi.

"MİLLETİN BÜTÇE HAKKINI HİÇE SAYAN UYGULAMALARA SON VERECEĞİZ"

Sayıştay'ın görevlerini yerine getirip getirmediği ve CHP'nin olası iktidarında nasıl bir kurum olacağı yönündeki soruya Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

" Sayıştay'ı gerçek işlevine kavuşturacağız. Bunun ilk adımı bütçe hakkının tesisi olacaktır. Bütçe hakkının geniş tanımlanması Sayıştay'ın denetim alanını genişletecektir. Bu konuda ikinci olarak yapacağımız şudur: Sayıştay bugün şeklen TBMM adına denetim yapıyor görünmekle birlikte fiilen iktidarın baskısı altındadır. Denetimlere müdahale edildiği gibi Ak Parti döneminde kanunla oluşturulan Rapor Değerlendirme Kurulu vasıtasıyla da Meclis'e gönderilecek raporların içi boşaltılmaktadır. Ayrıca kısa bir süre önce Erdoğan Sayıştay'a 'denetimlerde açık aramayın, ceza uygulamayın' çağrısı yapmıştır. Bu Sayıştay'ı işlevsiz kılarak denetimi yok etmektir. Bu anlayışa, Anayasa'ya aykırı, milletin bütçe hakkını hiçe sayan uygulamalara son vereceğiz, Rapor Değerlendirme Kurulunu kaldıracağız. Anayasal Kurum olmasından kaynaklanan bağımsızlığını Sayıştay'a iade edeceğiz. Yine eskiden olup da sonra kaldırılan performans denetim yetkisini de Sayıştay'a vereceğiz."

"VERGİ SİSTEMİ REFORMU BEŞ TEMEL İLKE ÜZERİNE OTURACAK"

CHP iktidarında vergi sisteminde hangi değişiklikleri yapacaklarına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Vergi sisteminde reform yapacağız. Vergi sistemi reformu beş temel ilke üzerine oturacaktır. Bu ilkeler şunlardır: Mükellef haklarını gözeten saydam mevzuat, öngörülebilir vergi yükü, vergi yükünün adil dağılımı, vergide yeşil dönüşüm, özerk gelir idaresi, vergi uygulamasının siyasi etkiden arındırılması. Her bir reform başlığının alt başlıkları ve adımları var. Her biri üzerinde ayrıntılı çalışmalar yaptık" yanıtını verdi.

YUNUS EMRE: İKTİDARA GELECEK OLAN PARTİMİZİN, HERKESİN ÜRETTİĞİ VE KAZANDIĞI BİR TÜRKİYE'Yİ NASIL KURACAĞINI YORUMLADIK

İkinci Yüzyıl Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre derginin yeni sayısı için şu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiğimiz bu sayımızda, AK Parti iktidarının yanlış ekonomi politikalarının neden olduğu gelir adaletsizliklerini, vergi adı altında vatandaşı soyup soğana çeviren vergi adaletsizliğini ve halkın ödediği vergilerin harcanmasının denetlenmesi konularını ele aldık. İktidarın halkın vergilerinden toplanan kamu kaynaklarını tek adam ve bir avuç azınlığa peşkeş çekmesini ve ilk seçimde iktidara gelecek olan partimizin, herkesin ürettiği ve kazandığı bir Türkiye'yi nasıl kuracağını, emeğe sahip çıkarak insan onuruna yaraşır bir çalışma hayatı için ortaya koyacağı politikaları yorumladık."