Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! 6 temel ilke sıralayıp ekonomi alanında yapacaklarını tek tek açıkladı

Sosyal medyadan yeni bir video paylaşan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelince ekonomi alanında yapacaklarını sıraladı. Türkiye'yi kapsayacak özel ekonomi bölgeleri oluşturacaklarını ve Türkiye genelinde büyük bir üretim hareketi başlatacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu bölgeler, 6 temel prensip yani 6 temel ilke ile çalışacak." diyerek söz konusu ilkeleri sıraladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan "Saat 22.00'de burada buluşalım. Herkes gelsin. Sen gelme Recep Tayyip Erdoğan" açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu, işaret ettiği saat gelince 4 dakika 16 saniyelik yeni bir video yayınladı.

"TÜRKİYE'Yİ ŞAHLANDIRMAYA HER ŞEYİMİZLE HAZIRIZ"

Kılıçdaroğlu paylaşımına, "Türkiye'yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız. Vizyonumuz, şampiyonlar ligi ekonomistler, dürüst bürokratlar, çalışkan insanlar, bolca temiz yatırım parasıyla. Erdoğan şimdi bunu da yazar beyannameye, sonra da bir lansman patlatır. Koş Erdoğan koş da, sende bunların hiçbiri yok." notunu düştü.

Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi:

"Bakın bu benim çalışma tahtam. Bu aralar bende çokça yeni proje duyacaksınız. Bir kere, net bir gerçeği ortaya koyalım. Türkiye'nin zenginleşebilmesi için nitelikli üretim yapması gerek. Türkiye, katma değeri yüksek ürünler üretmeden zenginleşemez, büyüyemez. Verimliliği yüksek üretim için, üretim makinalarını da ara malını da yedek parçayı da nihai ürünü de kendimiz üretmeliyiz, nasıl mı?

"50 ÜRETİM ÜSSÜ KURACAĞIZ"

Öncelikle tüm Türkiye'yi kapsayacak özel ekonomi bölgeleri oluşturacağız. Global bir üretim. Ticaret, finans ağımız olacak. 81 ilimizi dolaylı olarak etkileyen, 9 özel ekonomi bölgesi, 17 tarım ve hayvancılık merkezi ve 50 üretim üssü kuracağız. Türkiye genelinde büyük bir üretim hareketi başlatacağız. Bu bölgeler, 6 temel prensip yani 6 temel ilke ile çalışacak.

1- Maliyet: Toplam maliyet liderliği. Rekabet gücümüz kur farkı ve ucuz iş gücünden kaynaklanmayacak. Yani Türkiye bir ucuz iş gücü pazarı asla olmayacak. Stratejik üretimden katma değerli ürünlerden uygun lojistikten kaynaklanacak.

2- Odaklanma: Belirli alanlara odaklanarak uzmanlaşacağız. Bütün gelişmiş ülkeler böyle yapıyor. Biz de aynısını yapacağız.

3- Farklılaşma: Farklılaşma, pazarda ayrışan ürünler üreterek farklılaşacağız.

4- İnovasyon: Yani yenilikçilik. Anlattığım bu bölgeler, ÜR-GE, yani üretim geliştirme, AR-GE, yani araştırma geliştirme, inovasyon odaklı olacak.

5- Sermaye güvenliği: Bölgelerde güçlü, güvenli ve ulaşılabilir sermaye alt yapısı hazır olacak.

6- Hukuk: Yani, hukuki güvence. Çalışanlar, yatırımcılar ve işletmeler hukuki güvence altına alınacak. Herkesin can ve mal güvenliği olacak. İktidarımızın ilk 3 ayında gerekli yasal düzenlemeler yaparak hemen temelleri atacağız.

"İLK 5 YILDA 123, 1O YILIN SONUNDA 300 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPILACAK"

İlk 5 yılda, 123 milyar dolar; 10 yılın sonunda da 300 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Bu yatırımların yüzde 20'sini kamu kaynaklarıyla yapacağız. Temiz yatırım hedefleyen fonları ülkemize getireceğim. Hem yerli üreticilerimizi hem ülkemize yatırım yapmak isteyen yabancı finansmanı özel ekonomi bölgelerinde birlikte çalıştıracağız.

"KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİMİZ 2O BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAK"

Kişi başına düşen milli gelirimiz, kademeli bir biçimde 20 bin doların üzerine çıkacak. İşte bu hacim, Türkiye'yi 2 kat büyütecek. Tüm ülke için, kalkınma planlarımız hazır. Bu projelerin de katkısıyla Türkiye ilk 4 yıl en az yüzde 5,5 sonraki 6 yılda ise en az yüzde 6,2 istikrarlı, gerçek büyümeyi sağlayacak.

"İŞSİZLİK ORANI İLK 5 YILDA YÜZDE 5'İN ALTINA DÜŞECEK"

Büyük şehirlerden Anadolu'ya, tersine göç başlayacak. Anadolu, tekrar canlanacak. Gençlerimiz geleceğini yurt dışında aramayacak. Bu kalkınma hareketiyle 2,5 milyon yeni istihdam yaratacağız. İşsizlik oranı ilk 5 yılda yüzde 5'in altına düşecek. Genç işsizlik sorunu çözülecek. Türkiye'yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi detaylarıyla anlatmaya devam edeceğim. Çünkü Türkiye bunu hak ediyor. Halkımız refahı hak ediyor. Gençlerimiz zenginliği hak ediyor. Merak etmeyin, geliyoruz. Sana söz, kalın sağlıcakla."