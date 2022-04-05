Kılıçdaroğlu: Enflasyon en haksız ve acımasız vergidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini hatırlatarak, "TÜİK, doğruları söylemiyor. Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre yıllık enflasyon yüzde 143; enflasyon aldı gidiyor. Hükumet 'Fedakarlıkta bulunun' diyor. Bütün iktisat, ekonomi kitapları yazar; enflasyon en haksız ve acımasız vergidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, zam haberlerinin her yerde olduğunu mutfaklarda, depolarda yangın olduğunu söyleyerek "Otobüs şoförleri büyük sıkıntılar yaşıyorlar. AŞTİ'yi geziyoruz, esnafla konuşuyoruz. Esnaf, 'Ben bir kuruş yardım aldıysam şuradaki insanların vebali benim üzerime. 10 kere talep ettim bir kuruş alamadım. Öyle anlattıkları gibi değil insanlar gerçekten perişan' diyor. Bir diğeri, '10 seferden 2'ye düştük hala yolcu bulmakta zorlanıyoruz. 3 yolcu var. Kontağı çevirdiğim anda zarar edeceğim; ama cezası var terminalden çıkmak zorundayım' diyor. Kamyon şoförleri, TIR, taksi, minibüs şoförleri de böyle. Bayram geliyor insanlar gidip gitmemekte tereddütteler. Uçak daha ucuza geliyor. Uçağa devlet desteği var. Otobüse yok, e ona da destek ver. Binlerce otobüs var. On binlerce çalışan var" dedi.

Kılıçdaroğlu, bürokrasinin darmadağın olduğunu söyleyerke, "Bu sistem, bu yapı böyle gitmez. Bunu demokratik yollarla düzelteceğiz. Bu ülkenin gerçek sahibi bu ülkenin halkıdır. Hiç kimse bunu unutmasın. Devletin sahibi 84 milyondur. Devleti yönetemiyorlar. Devletin çivisini çıkardılar. Hakkı olmadığı halde devletin önemli makamlarına getirilenler, beşli çeteler, bunlardan beslenenler, televizyon ekranlarında bir partiliymiş gibi savunan gazeteciler. Onlar bozdu, biz düzelteceğiz, onlar yıktı biz yeniden inşa edeceğiz" diye konuştu.