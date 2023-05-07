Kılıçdaroğlu Bu millete doğruları söylemeye yemin ettim -O

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir mitinginin ardından Kırıkkale'ye geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'nin entegre savunma sanayi sistemi olarak inşasını CHP'nin yaptığını belirterek, Burası, Anadolu'nun merkezi. Buranın Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için entegre bir savunma sanayisine ihtiyacı vardı ve bu yapıldı. Şimdi büyük sorunları var, biliyorum. O Makine ve Kimya Endüstrisi kurumunda binlerce insan çalıştı. Eğer bu entegre savunma sanayi büyüyebilseydi; bugün burası, Ankara'dan sonra en büyük kentlerden, üreten kentlerden birisi olacaktı. Yapmadılar, pek çok işçinin işine son verdiler. Aramızda taşeron işçiler var. Size sözüm var; devlet, taşeron işçi çalıştırmaz. Taşeron işçilerin tamamını kadroya alacağım dedi.

'SOSYAL DEVLET, BÜTÜN EVLATLARIMIZIN KARNINI DOYURACAK'

İktidara geldikleri takdirde beslenme çantası uygulamasını kaldıracağını belirten Kılıçdaroğlu, Anne kalkıyor, evladını okula gönderecek. 'Beslenme çantasına ne koyayım' diye düşünüyor. Para yok, pul yok. Mutfakta yangın var. Şunu yapacağım göreceksiniz; çocuklarınız sütünü, suyunu, yemeğini okulda arkadaşları ile beraber huzur içinde yiyecek. Evine tok gelecek. Dolayısıyla 'evladımı okula gönderiyorum acaba beslenme çantasına bir şey koyabilir miyim' diye düşünmeyeceksiniz. Sosyal devlet, bütün evlatlarımızın karnını doyuracak diye konuştu. Kılıçdaroğlu, esnafın da çok zor durumda olduğunu söyleyerek, Rahmetli Özal, esnaf için 'orta direk' derdi. Orta direk kalmadı. Esnafı perişan ettiler. Herkes neredeyse icralık. Dolayısı ile esnaf diyor ki; sahipsiziz. Doğru, sizin sahibiniz yoktu. Ama Bay Kemal, onların da sahibi olacak. Esnaf bakanlığı kuracağız. Orta direk ne kadar güçlenirse, devlet de o kadar güçlenmiş olacak. Hiç endişe etmeyin dedi.

'TÜRKİYE'Yİ AYDINLIĞA ÇIKARACAĞIZ'

'Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında alandan yükselen 'yuh' seslerine için de Yuh çekmeyin, arkadaşlar. Sizden tek istediğim; sandığa gidin, oy kullanın. Oy kullanın, demokratik yollarla otoriter bir yönetimi değiştirelim. Artık bıktık. Yiye yiye doymuyorlar. Bunlar, şimdi mal varlıklarını dışarıya götürüyor. Amerika'nın en pahalı yeri, Manhattan Adası'dır. Orada 35 katlı gökdelenler yaptılar. Muhammed Ali Clay'ın çiftliğini satın aldılar. İngiltere Chelsea'de lüks villalarda oturuyorlar, Hollanda'da dünyanın paraları var; bunlara ait. Bay Kemal bunların tamamını biliyor; son kuruşuna kadar alacağım ve Türkiye'ye getireceğim. Esnafa, emekliye, çiftçiye, ev kadınına vereceğim. Onun için diyorum; Türkiye, zengin bir ülke. Yiye yiye doyamadılar. Ona rağmen batıramadılar. Geleceğiz, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Bizim kitabımızda ayrımcılık yok. İnsan, insandır ve başımın üzerinde yeri vardır. Benim görevim de 85 milyona hizmet etmektir diye konuştu.

'TASARRUF NEREDE YAPILIR, İYİ BİLİRİM'

Kırıkkale'nin aynı zamanda bir emekli kenti olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nda gideceksiniz, paranızı çekeceksiniz. Hesabınızda 15 bin lira ikramiye olduğunu göreceksiniz. Şimdi bana diyorlar ki; sen parayı nereden bulacaksın. Sıra emekliye, işçiye, esnafa gelince para nerede Paranın nerede olduğunu biliyorum. 27,5 yıl devlette çalıştım. 27,5 yıl, bu devletin bütçesini yaptım. Tasarruf nerede yapılır, iyi bilirim. Sosyal devletin ne olduğunu, fakirin fukaranın da ne olduğunu çok iyi bilirim. Onlar sanıyorlar ki; bunların hiçbirisini bilmiyorum, bilirim dedi. Kılıçdaroğlu mitingin ardından kara yoluyla Ankara'ya gelip, buradan da hava yolu ile Antalya'ya geçti. (DHA)