Kıkırdaklı Balıkların Tükenme Tehdidi Altında Olduğu Uyarısı

DOĞAL Hayatı Koruma Vakfı (WWF)-Türkiye'nin çalışmalarına göre; iskeletleri tamamen kıkırdaktan oluşmuş balıkların koşulları değişmezse, 3'te 1'i bu yüzyılın sonu gelmeden okyanus ve denizlerden silinecek. 1282 türle temsil edilen kıkırdaklı balıkların 391'i tükenme tehdidi altında yaşıyor.

DOĞAL Hayatı Koruma Vakfı (WWF)- Türkiye'nin çalışmalarına göre; iskeletleri tamamen kıkırdaktan oluşmuş balıkların koşulları değişmezse, 3'te 1'i bu yüzyılın sonu gelmeden okyanus ve denizlerden silinecek. 1282 türle temsil edilen kıkırdaklı balıkların 391'i tükenme tehdidi altında yaşıyor.

WWF- Türkiye Danışmanı Hakan Kabasakal, köpek balıkları, kemane ve çarpan balıkları, vatozlar, irinalar, folya balıkları, deniz kartalları ve sıçan balıklarını kapsayan, iskeletleri tamamen kıkırdaktan oluşmuş kıkırdaklı balık türlerinin en az 3'te 1'inin neslinin tükenme tehdidi altında olduğunu söyledi. Koşullar değişmezse 3 türden 1'inin bu yüzyılın sonu gelmeden okyanuslardan silineceğini belirten Kabasakal, 34 binden fazla türle kemikli balıkların tür çeşitliliği açısından ezici üstünlüğe sahip olduğunu, bugün için 1282 türle temsil edilen kıkırdaklı balıkların 536'sının ise köpekbalığı türlerinden oluştuğunu söyledi. Kabasakal, Türk sularında bugüne kadar tespit edilmiş tür sayısını ise 74 olarak açıkladı.

Türkiye'de 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin ilgili maddeleri gereğince, bazı kıkırdaklı balık türlerinin koruma altında olduklarını da dile getiren Kabasakal, bunları şöyle sıraladı: Sivriburun harharyas, dikburun harharyas, büyük camgöz, iri gözlü sapan balığı, sapan balığı, camgöz köpek balığı, ipeksi köpek balığı, kum köpek balığı, mavi köpek balığı, çekiç balığı, domuz köpek balığı, mahmuzlu camgöz, gri dikenli camgöz, dikenli keler balığı, lekeli keler balığı, keler balığı, kemane, uzun kemane, dikenli vatoz, kulaklı folya balığı.