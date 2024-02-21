Kıbrıs gazisi Kemal Gedikli Trabzon'da toprağa verildi
Kıbrıs gazisi Kemal Gedikli'nin cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi. Gedikli için Akçaabat ilçesindeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi, yakınları ve birçok yetkili katıldı. Gedikli'nin cenazesi, aile mezarlığında defnedildi.
Kıbrıs gazisi Kemal Gedikli'nin cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.
Dün vefat eden 71 yaşındaki Kemal Gedikli için Akçaabat ilçesinin Adacık Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Gedikli'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Gedikli'nin cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.