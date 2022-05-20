Keşmir'de çöken tünelde 1 işçi öldü, 9 işçi mahsur kaldı - Haberler

Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir bölgesinde yapımı devam eden tünelin bir kısmının çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 9 işçi enkaz altında mahsur kaldı.

NDTV'de yer alan habere göre, Ramban bölgesinde dağlık bir alanda yapılan tünelin bir bölümünün dün gece çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Tünel girişinde mahsur kalan 3 işçi kurtarılıp hastaneye kaldırılırken 9 işçi ise tünelde mahsur kaldı.

Enkaz altında kalan bir işçi ise hayatını kaybetti.

Söz konusu tünelin Srinagar ve Cammu kentlerini birbirine bağlayan otoyol sisteminin parçası olarak inşa edildiği belirtiliyor.