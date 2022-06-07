Keşmir'de Çeltik Dikim Mevsimi Başladı - Haberler

Keşmir'de Çeltik Dikim Mevsimi Başladı SRİNAGAR, 7 Haziran (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir'in yaz başkenti olan Srinagar'ın dış kesimlerindeki bir çeltik tarlasında çiftçiler çeltik fidesi dikiyor, 6 Haziran 2022. Bu bölgede çeltik ekim sezonu açıldı. SRİNAGAR, 7 Haziran (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir'in yaz başkenti olan Srinagar'ın dış kesimlerindeki bir çeltik tarlasında çiftçiler çeltik fidesi dikiyor, 6 Haziran 2022. Bu bölgede çeltik ekim sezonu açıldı. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua) Xinhua / Güncel India Güncel Haberler

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