Keşmir'de Çeltik Dikim Mevsimi Başladı - Haberler

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Keşmir'de Çeltik Dikim Mevsimi Başladı

Xinhua - Güncel
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Keşmir'de Çeltik Dikim Mevsimi Başladı

SRİNAGAR, 7 Haziran (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir'in yaz başkenti olan Srinagar'ın dış kesimlerindeki bir çeltik tarlasında çiftçiler çeltik fidesi dikiyor, 6 Haziran 2022. Bu bölgede çeltik ekim sezonu açıldı.

SRİNAGAR, 7 Haziran (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir'in yaz başkenti olan Srinagar'ın dış kesimlerindeki bir çeltik tarlasında çiftçiler çeltik fidesi dikiyor, 6 Haziran 2022. Bu bölgede çeltik ekim sezonu açıldı. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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