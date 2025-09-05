Keşan Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı ve Havsa Tarım Festivali Düzenlendi

Keşan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliğinde düzenlenen toplantıda, Keşan OSB'nin geleceğine yönelik yapılacak çalışmalar ve projeler konuşuldu.

Toplantıya, Vali Yunus Sezer, Vali Yardımcısı Ömer Sevgili, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, oda ve borsa temsilcileri ve teknik heyet katıldı.

Havsa Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali

Havsa Belediyesince düzenlenen 24. Tarım Aletleri ve Hayvancılık festivali başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festivalin açılışı dolayısıyla Atatürk anıtında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, anıta çelenk sunuldu.

Törene, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden ve davetliler katıldı.

Kortej yürüyüşünün ardından dans grupları gösteri sundu, Edirne Belediye Bandosu konser verdi.

Festival, 7 Eylül Pazar günü sona erecek.

Özden çalışmaları inceledi

Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, ilçede belediye ekiplerinin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özden, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Havsa için durmadan çalıştıklarını anlatan Özden, " 23 Kasım Caddesi'nde gerçekleşmekte olan doğal gaz hattı çalışması devam ediyor. 100. Yıl Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bankların tamir bakım ve onarımı yapılıyor. Belediyemiz önünde bulunan ışıklı Havsa tabelamız değiştirildi. Belediyemiz önünde bulunan heykel boyandı. Festivalimizin dördüncü gününde düzenlenecek olan atış yarışması için poligon düzenlemesi yapıldı. Cadde, mahalle ve sokaklarımızda temizlik işlemlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.