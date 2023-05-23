Keşan defilesi, Rize'deki Çay çarşısında sergilenecek

Rize'nin yükselen değeri Çay Çarşısı bu kez de Rize'ye özgü bir ürün olan keşanı ve keşan renklerini yansıtan defileye ev sahipliği yapacak.

Moda tasarımcısı Hacere Orhan, yeni markası "HCRKeşani"ye ait "Geçmişin İhtiyacı Geleceğin İlham Kaynağı" başlıklı ilk kişisel sergisini Rize Çay Çarşısı'nda sanatseverlerle buluşturuyor. Çalıştayın son günü ise yapılacak defile ile taçlandırılacak. Rize Çay Çarşısı'nda "Geçmişin İhtiyacı Geleceğin İlham Kaynağı" başlıklı Hacere Orhan'ın ilk kişisel sergisi vatandaşla buluşacak.

5 GÜN SÜRECEK

Çay Çarşısında 27 Mayıs ile 31 Mayıs arasında 5 gün devam edecek program, 27 Mayıs saat 13.00 da açılış programı ile başlayacak,28-30 Mayısta Türkiye'nin farklı illerinden ve yerelden modacıların katılacağı Moda ve Sanat çalıştayı ile devam edecek. Program, resim sergisi ile sürecek. 31 Mayıs saat 17:00 da ise keşandan yapılan elbiselerin defilesi ile sona erecek. Programa Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ünlü Ressamlar Tülay Deniz Gümüş, Mine Tomay, Vahid Novruzov, Zuhal Başbuğ, Senan Eynullayev, Reyhan Uludağ, Aynur Kaplan, Cemil Tamay, Pınar Şahan katılarak tablolarını sergileyecekler.

ASIRLARI DEVİRMİŞ BİR GELENEK

Proje Koordinatörlüğünü Hacere Orhan'ın yaptığı organizasyonun teması şu şekilde, Günümüz koşullarında işlevselliğini kaybeden asırları devirmiş bir geleneğin adı olan keşan dokumalarının unutulmaya yüz tutması, binlerce yıllık ata mirasımızın yok olmaya başlaması bu eserin hayata geçirilmesinde ki sorumluluk bilincini tetikleyen ilham kaynağı ile hayata geçirilmiş bir çalışmadır.

USTADAN ÇIRAĞA KEŞAN KUMAŞI

Keşan kumaşının ustadan çırağa, gelenekten geleceğe uzanan keyifli akışına şahitlik edecek sergi, sanatçının keşan kumaşından ilhamla hayata geçirdiği tasarımları ve farklı yıllarda yaptığı eserleri ile onun sanat dünyasında yolculuk yapma şansı sunuyor. Tasarımları ve farklı yıllarda yaptığı eserleri ile onun sanat dünyasında yolculuk yapma şansı sunuyor.