Keşan'da etil alkol ve kaçak içki ele geçirildi - Haberler

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Keşan'da etil alkol ve kaçak içki ele geçirildi

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Keşan'da etil alkol ve kaçak içki ele geçirildi

Keşan'da polis ekipleri bir miktar etil alkol ve kaçak içki ele geçirdi.

Keşan'da polis ekipleri bir miktar etil alkol ve kaçak içki ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli Z.Y.Y'nin Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada 7 litre etil alkol, 4 litre kaçak içki ve anason aroması ele geçirildi.

Şüpheli Z.Y.Y. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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