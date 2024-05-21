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Kentsel Dönüşüm Başkanlığından Kiralama İddialarına Yanıt

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, hizmet binasının kiralama işleminin tasarruf tedbirleri yayınlanmadan önce izin alınarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca, hizmet binasının kiralama işleminin tasarruf tedbirleri yayınlanmadan önce 16 Mart'ta izin alınarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir televizyon kanalında yapılan ve yanlış bilgiler içeren yayın üzerine açıklama yapma ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığının 16 Ekim 2023'te Resmi Gazetede yayınlanan kararname ile yeni kurulan bir başkanlık olduğu aktarılan açıklamada, Başkanlığın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı tüzel kişilik kazandığı ve teşkilatlanmasını tamamladığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halihazırda Bakanlığın ilave bir hizmet binası bulunmamaktadır. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı hizmet binasının kiralama işlemi, tasarruf tedbirleri yayınlanmadan önce 16 Mart 2024 tarihinde izin alınarak gerçekleştirilmiştir. Akabinde de hizmet binasının personelimiz tarafından kullanılabilir hale getirilmesi adına çalışmalara başlanmıştır. Bazı basın yayın organlarının art niyetli çabalarına rağmen, Türkiye'mizin deprem gerçeğine karşı 81 ilimizde çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir mesnetsiz iddiaya aldırmadan ülkemizi afetlere dirençli hale getireceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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