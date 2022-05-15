Kemalpaşa'da 2 firari hükümlü yakalandı - Haberler

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sekiz Eylül Mahallesi'ndeki kontrol noktasında durdurdukları otomobilde başka kişiye ait kimlik ibraz eden kişinin, kasten yaralama, hırsızlık, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme gibi suçlardan 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D.A. olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde durdurduğu bir araçta ise hakkında hırsızlık suçlarından verilmiş toplam 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y'yi de yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.