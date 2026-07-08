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Isparta-Keçe; ev ve iş yeri dekorasyonunda trend oldu

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Tarih öncesi çağlardan beri kullanılan keçe, yeni dekoratif ürünlerle perde, yastık ve puf taşı gibi tasarımlarla ev ve ofislerde yerini alıyor. Isparta’daki usta Gencer Kodal, keçeden ürettiği ürünleri ABD ve Kanada’ya ihraç ediyor.

TARİH öncesi çağlardan beri çadır, kıyafet ve yer döşemelerinde kullanılan keçe, son dönemde yeni tasarım ürünlerle ev ve iş yerlerinde perde, yastık olarak yeniden yer almaya başladı.

Tarih öncesi çağlardan beri göçebe yaşam tarzının zorlu iklim koşullarında çadır, kıyafet yer döşemelerinde kullanılan keçe, son yıllarda yeniden popüler oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' ünvanına sahip Gencer Kodal, koyun yününden ürettikleriyle ata mesleği keçeciliği sürdürmeye devam ediyor.

DEKORASYONDA KULLANILIYOR

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki atölyesinde yün yumaklarından ürettiği dekoratif ürünleri ABD, Kanada ve Türkiye'nin farklı illerindeki müşterilerine sattığını anlatan Kodal, "Keçe sadece çoban kepeneği ve yer yaygısı olmakla sınırlı kalmadı. Keçecilik mesleğini en yüksek mertebeye çıkarmaya çalışıyorum. Yeni ürettiğimiz puf yastık görünümlü taşlar, villaların dekorasyonunda kullanılıyor. ABD ve Kanada'ya ihraç ediyoruz" dedi.

İHRACATA BAŞLADI

Keçeciliği yaşatmaya çalıştığına değinen Kodal, "Çoban kepeneği, yer yaygısı olarak çalıştığımız zaman keçeciliğin önü açılmayacak. Farklı neler yapabileceğimizi düşündük. Perdeden ayakkabıya, kol dayama yastığına kadar çok sayıda farklı dekoratif ürün yapıyoruz. Dikiş olmadan tamamen kaba yünden yapıyoruz. Evlere, ofislere, dekor amaçlı yapılıyor. Türkiye'de ilk defa biz üretiyoruz. ABD ve Kanada ile çok alışveriş oluyor. Seri imalata başlayacağız. Farklı ürünler yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

'PUF TAŞI' YASTIK

Kodal, keçeden yaptıkları dekoratif ürünler arasında deniz taşı görünümlü kol dayama yastığının çok talep edildiğini söyledi. İç tasarımda 'puf taşı' olarak adlandırıldığını dile getiren Kodal, güzel görünümünün yanı sıra, konforundan dolayı bu ürünün tercih edildiğini belirtti. (DHA

Haber- kamera: Nurettin ARKAN/YALVAÇ(ISPARTA), DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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