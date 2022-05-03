Keban'da şehit kabirleri, şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti - Haberler

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Keban'da şehit kabirleri, şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

AA - Pirhasan Doğan - Güncel
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Keban'da şehit kabirleri, şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut ve Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ile şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

KEBAN, ELAZIĞ (AA) - Keban Kaymakamı Hasan Akbulut ve Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ile şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Akbulut ve Atlı beraberlerinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Yaşar Kılıç ile Değirmenbaşı ve Ulupınar köyündeki şehit kabirlerini ziyaret etti, dua etti.

Daha sonra ilçedeki şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret eden Akbulut ve Atlı, ailelerle bayramlaştı.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Ramazan Bayramı, Fethiye Atlı, Keban, Şehit, Güncel, Haberler

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