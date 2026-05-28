Kazakistan ve Rusya'dan 7 İlke Bildirisi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kazakistan ve Rusya Halkları Arasındaki Dostluk ve İyi Komşuluk İlişkilerinin 7 Temel İlkesi Hakkında Ortak Bildiri"yi imzaladı.

Üç günlük resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'a gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı.

Liderler önce baş başa, ardından heyetler arası genişletilmiş formatta görüşmeler yaptı. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık, finans ve yüksek teknoloji alanlarını kapsayan çok sayıda hükümetler arası anlaşma imzalandı.

Tokayev ile Putin ayrıca iki ülke tarafından yürütülen ortak projelerin tanıtım törenine katıldı. Liderler daha sonra "Kazakistan ve Rusya Halkları Arasındaki Dostluk ve İyi Komşuluk İlişkilerinin 7 Temel İlkesi Hakkında Ortak Bildiri"yi imzalayarak ortak basın toplantısı düzenledi.

"Rusya ile çok yönlü işbirliğini öncelikli görüyoruz"

Tokayev, Putin'in söz konusu ziyaretinin Kazakistan ile Rusya arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkileri açısından büyük önem taşıdığını belirterek "Devletlerimiz aslında devasa Avrasya coğrafyasının temelini oluşturmaktadır. Biz birlikte Avrasya'nın güçlü ve bölünmez güvenliği için çalışıyoruz." dedi.

Kazakistan ile Rusya'yı dünyanın en uzun kara sınırının birleştirdiğine işaret eden Tokayev, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ebedi dostluk, istikrarlı iyi komşuluk ve karşılıklı güven propaganda sloganları değil, halklarımızın barış içinde yaşamının özü ve toplumsal refahın güçlü garantisidir. Bu nedenle, Rusya ile çok yönlü işbirliğini öncelikli görüyoruz. Bu yöndeki çalışmaları, hem bugünkü hem de gelecekteki liderlerin 'kutsal görevi' olarak kabul ediyoruz. Çünkü Kazakistan ile Rusya arasındaki dostluk ve işbirliğinin hiçbir alternatifi yoktur."

Tokayev, Rusya'nın Kazakistan ekonomisine yapılan doğrudan yatırımlarda ilk sıraya yükseldiğini, halihazırda iki ülke arasında yürütülen 177 ortak ekonomik projeden 122'sinin hayata geçirildiğini ve karşılıklı ticaret hacminin 30 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Enerji alanındaki işbirliğine özel önem verdiklerini vurgulayan Tokayev, bu bağlamda Balkaş Nükleer Santrali projesinin bilimsel, teknolojik ve sanayi alanlarında iki ülke için yeni fırsatlar oluşturacağının önemine değindi.

Tokayev, kuzey-güney ve doğu-batı ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi konusunda iki ülkenin aktif işbirliği yürüttüğünü belirterek, geçen yıl iki ülke arasındaki yük taşımacılığı hacminin 92 milyon tona ulaştığını bildirdi.

Uzay alanındaki ortak çalışmalara da dikkati çeken Tokayev, Baykonur Uzay Üssü'nün iki ülke arasındaki bilimsel ve teknik işbirliğinin sembolü olduğunu, "Bayterek" projesi ile yeni "Sunkar/Soyuz-5" roketinin başarıyla fırlatılmasının uzay sektöründe yeni imkanlar sunduğunu söyledi.

Kazakistan'a Rusya'dan Amur kaplanları getirildi

Tokayev ayrıca, Putin'in ziyaretinin dikkat çekici unsurlarından birinin Kazakistan'a 4 Amur kaplanının getirilmesi olduğunu aktararak, kaplanların yeniden doğaya kazandırılması projesine desteklerinden dolayı Rus tarafına teşekkür etti.

Putin ise görüşmelerin iş odaklı ve yapıcı bir atmosferde geçtiğini, enerji, finans, sağlık, eğitim ve tarım dahil birçok alanda önemli anlaşmalar imzalandığını belirtti.

Vladimir Putin, "Geçen yıl ticaret hacmimiz yaklaşık 29 milyar dolar oldu ve elbette 30 milyar dolar seviyesine doğru emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Putin, Rusya üzerinden büyük miktarda Kazak petrolünün taşındığını, enerji sektöründeki işbirliğinin genişlediğini ve Balkaş Nükleer Santrali projesinin Rus finansmanıyla yürütüleceğini söyledi.

İki ülkenin ulaştırma lojistiği, dijitalleşme, yüksek teknoloji ve yapay zeka alanlarında ortak çalışmalar yürüttüğünü anlatan Putin, Hazar Denizi ekosisteminin korunmasına yönelik işbirliğinin de sürdüğünü dile getirdi.

Putin ayrıca Amur kaplanlarının popülasyonunun yeniden artırılmasına yönelik ortak projenin önemine işaret ederek, Rusya'da 60 binden fazla Kazakistanlı öğrencinin eğitim gördüğü bilgisini paylaştı.

Rus lider, Kazakistan'da Rusçanın yaygın şekilde kullanılmasının önemine değinerek, Almatı'daki "Sirius" okulunun ardından Astana'da da benzer bir eğitim kurumunun açılacağını bildirdi.

Putin, Kazakistan ile Rusya'nın uluslararası meselelerde benzer pozisyonlara sahip olduğunu, mevcut ziyaretin iki ülke arasındaki çok yönlü stratejik ortaklığı daha da güçlendireceğini sözlerine ekledi.