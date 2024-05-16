Kazakistan ve Malezya, İkili İlişkileri Güçlendirmek İçin Görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkeleri arasındaki ikili ilişkileri güçlendirme konularını görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede temaslarda bulunan Malezya Başbakanı İbrahim için Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da resmi karşılama töreni düzenlendi.

Tören sonrası Tokayev ile İbrahim arasında önce baş başa sonrasında da heyetler arası genişletilmiş toplantılar yapıldı.

Tokayev, İbrahim'in bu ziyaretinin tarihi olduğunu ve Kazakistan ile Malezya arasında yeni bir işbirliği döneminin yolunu açtığını vurguladı.

Güneydoğu Asya bölgesinde çok önemli rol oynayan Malezya ile daha yakın ve verimli etkileşime hazır olduklarını ifade eden Tokayev, Malezya firmalarının Kazakistan'da başarılı projeleri hayata geçirmesini memnuniyetle karşılayacaklarını bildirdi.

İbrahim de Kazakistan ile ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi önemsediklerini belirterek, "Büyüyen ekonomik ilişkilerden en iyi şekilde yararlanabiliriz." dedi.

Görüşmede, ayrıca iki ülke arasındaki ulaştırma, lojistik, enerji, finans, kültür ve insani alanlardaki ortak işbirliği konuları da ele alındı.