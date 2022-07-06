Kazakistan'da petrol sahasındaki patlamada 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı - Haberler

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Kazakistan'da petrol sahasındaki patlamada 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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Kazakistan'da petrol sahasındaki patlamada 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

NUR Kazakistan'ın en büyük üç petrol sahasından biri olan Tengiz'de meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

NUR Kazakistan'ın en büyük üç petrol sahasından biri olan Tengiz'de meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kazakistan'ın Atırau Bölgesi Acil Durumlar Departmanından yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Atırau eyaleti sınırlarında yer alan Tengiz petrol sahasında patlama meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, patlamanın boru hattındaki hidrolik test sırasında flanş bağlantısının arızalanması nedeniyle gerçekleştiği ve 2 işçinin hayatını kaybettiği, biri ağır 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Atırau Bölgesi Polis Departmanı ise olayla ilgili Kazakistan Ceza Kanunu'nun "iş kurallarının ihlali" maddesi gereği soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

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