Kayseri Valisi Çiçek oyunu kullandı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Talas ilçesi Özel Kayseri Final Ortaokulu'na gelen Çiçek, 1327 numaralı sandıkta oy verdi.

Çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Çiçek, kentte göreve başladıktan sonra ilk seçimi hep beraber gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vatandaşlık görevini yerine getirerek oyunu kullandığını ifade eden Çiçek, kentte sabahın erken saatlerinden itibaren sandıkların sorunsuz bir şekilde kurulduğunu aktardı.

Güzel bir ortamda seçimin devam ettiğini kaydeden Çiçek, seçimin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.