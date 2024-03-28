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Kayseri Üniversitesi Mart Kütüphaneler Haftası Etkinliği

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Kayseri Üniversitesinde (KAYÜ) Mart Kütüphaneler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Yerleşkesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, düzenli kitap okumanın önemini vurguladı.

Karamustafa, "Üniversitemizde okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla hediye olarak verdiğimiz bu kitaplar öğrencilerimizin kişisel gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra akademik başarılarına da destek olacaktır. Bu tip etkinlikleri, öğrencilerin daha fazla kitap okumaları ve bilgi birikimlerini geliştirmeleri adına teşvik edici olarak görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Karamustafa, Eylül 2023 - Mart 2024 arasında 19'ar kitap okuyan 2, 6 kitap okuyan 1 öğrenciye kitap hediye etti.

Kaynak: AA / Güncel

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