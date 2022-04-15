KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde "Kayseri Uçak Fabrikası" kitabının tanıtımı yapıldı.

"Kayseri Uçak Fabrikası" kitabının tanıtımı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının katılımı ile Kayseri 2. Hava Bakım Fabrikası Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle yapıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1920'li yıllarda Atatürk'ün talimatıyla kente Tayyare Fabrikası'nın kurulmasına karar verildiğini anlattı.

Büyükkılıç, o dönemde doğru düzgün yol olmadığına dikkati çekerek, Niğde'nin Ulukışla ilçesine kadar gelen parçaların kağnılarla Kayseri'ye getirildiğini belirtti.

Kayseri'nin stratejik bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Kayseri'nin bir bakıma temel bir ögesini oluşturan bu fabrikanın kuruluşunda emeği geçen ve ihraç edilen uçaklarla da anılan, 200 civarında uçağın yapıldığı bir süreçten Türkiye'miz şu anda çok şükür insansız hava araçları noktasına geldi. Savunma sanayinde ülkemizin iyi bir noktaya geldiği bu süreçte Kayseri'nin unutulmaması gerekiyor." diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise eserin Bakan Akar'ın teşvik ve yol göstericiliği ile hayata kazandırıldığını ifade etti.

Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının Kayseri'de açılmasının tesadüf olmadığını kaydeden Çalış, şunları söyledi:

"Kayseri Uçak Fabrikası, Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk yıllarında geleceği ön görmenin ve ileri görüşlülüğün sembol eserlerinden biri olmuştur. Üniversite bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Erciyes Teknopark'ta bugün itibarıyla 14 firma savunma sanayi alanında çalışmalarını sürmekte olup, bu firmalarımız milli hava araçlarımızın yakıt sistemleri başta olmak üzere birçok alanda ürün ve hizmet üretmektedirler. Hava İkmal Bakım Müdürlüğü ve üniversitemiz arasında düzenlenen protokol ile A400M uçaklarının bakımı için personel eğitimi konusunda da birlikte çalışmalar yürütülmektedir."

Kitabın editörü ERÜ Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Altuncuoğlu ise konuşmasında, eserin yazımı, hazırlanma aşaması ve içeriği hakkında bilgi verdi.