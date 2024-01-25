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Kayseri Mobilya Sektörü Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda Tanıtıldı

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Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı-IIFF 2024'e katıldı. Kayseri'den fuara 180'inin üzerinde firma katıldı. Gülsoy, fuarın yeni tasarımların pazarlanması için büyük önem taşıdığını belirtti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı-IIFF 2024'e katıldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Kayseri'den fuara 180'inin üzerinde firma katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülsoy, fuarda tanıtılan yeni tasarımların pazarlanmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Kentin mobilya sektörü açısından üretim ve ticaret için doğru adres olduğunu belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

" Türkiye'de üretilen her 2 sandalyeden 1'i, 10 kanepeden 7'si, 4 bazadan 1'i, 4 oda takımından 1'i, 2 yaylı yataktan 1'i Kayseri'de üretilmektedir. Kayseri mobilya üretiminde birinci sıradadır. Türkiye'de ilk 20 büyük mobilya üreticisi firmalar içerisinde 11 büyük mobilyacımızın bulunması da bunun örneğidir. Kayseri'de önemli mobilya markalarımızın yanı sıra yine bu markalara yan sanayi olarak sünger, yay, plastik, makine aksamları da üretilmektedir. Öte yandan mobilya, yatak, koltuk, kanepe, yatak aksesuarları, mobilya aksam ve parçaları gibi sektörün ihtiyacı olan ürün gruplarında da üretim yapılarak iç ve dış piyasaya ticareti gerçekleştirilmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

Ömer Gülsoy İstanbul Türkiye Kayseri Üretim Ekonomi Güncel Haberler

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