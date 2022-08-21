Kayseri haberleri! Kocasinan'da ilkokul ve anaokulunun temeli atıldı

Kayseri yerel gündem haberine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 24 derslikli ilkokul ve 6 derslikli anaokulunun temeli atıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 24 derslikli ilkokul ve 6 derslikli anaokulunun temeli atıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Yakut Mahallesi'ne inşa edilecek okulların hayırsever Mehmet Altun'un desteğiyle belediye tarafından yapıldığını bildirdi.

Gençlerin ve ilçenin geleceği için çalıştıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Gerek imar gerekse planlamanın ardından bölgenin ihtiyacı olan okul çalışmalarına başladık. Hızlı bir şekilde temelini attıktan sonra inşaatlarını tamamlamayı hedefliyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin daha iyi eğitim alabilmeleri için yoğun gayretle çalışıyoruz. Hayırseverimiz Mehmet Altun amcamızdan Allah razı olsun. Rabbim, hayırlarını kabul etsin. Özellikle hayırseverlerimizin desteğiyle ilçemizde okulların temellerini birer birer atıyoruz. Kazasız ve belasız inşaatının tamamlanmasını diliyorum."