Uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı Güncel Haberler Kayseri'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddelerini kavanoza, otomobile ve televizyon ünitesine saklayan 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda 32,15 gram sentetik uyuşturucu, 31,7 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri Güncel Haberler

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